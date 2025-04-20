Dolar
38.08
Euro
43.24
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,577.60
BTC/USDT
84,462.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u tebrik etti.

Başak Akbulut Yazar  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a tebrik

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye dezenformasyon tepkisi
MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu
Dünya çocukları Başkent Millet Bahçesi'ndeki şenlik yürüyüşüne katıldı
Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a tebrik

Bursaspor, şampiyonluk kupasını 45 bin taraftarın izlediği maçta aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uğruna ağır bedeller ödediğimiz özgürlüklerimizi kimse bu milletin elinden alamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum
Bursaspor şampiyon oldu

Bursaspor şampiyon oldu
Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor

Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet