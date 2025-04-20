Altay, sezonun bitimine 2 hafta kala bir alt lige düştü

İzmir
Ligde bu sezon kötü günler geçiren ve alt sıralara demir atan İzmir temsilcisi, Kepezspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından Altay'ın bitime 2 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
111 yıllık tarihe sahip olan Altay, üst üste 2'nci kez küme düşerken, 8 yıl aradan sonra da 3. Lig'e döndü.
Altay, bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.