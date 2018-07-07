'Cocu'nun sistemine alışmaya çalışıyoruz'

İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giuliano, şöyle konuştu:

"İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. İyi bir sonuç alamadık ama maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Günden güne daha da gelişeceğiz. Yeni bir hocamız var. Yeni bir felsefemiz var. Ligin başlamasına kadar çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yeni sistem 4-3-3'e adapte olmalıyız. Ben daha önce bu pozisyonda eski takımlarımda ve milli takımda oynadım. Geçen sene oynadığımdan başka bir pozisyonda oynayacağımı düşünmüyorum. Yeni sisteme adapte olmaya çalışacağız."

Sahaya kaptan olarak çıktığı hatırlatılması üzerine Brezilyalı futbolcu, "Bu çok büyük bir sorumluluk. Teknik direktörümüzün de benim karakterime ve futboluma güvendiğini gösteriyor. Takımımızda çok lider var. Ben de bu oyunculardan biri olabilirim. Hocamız istediği zaman kaptan olabilirim. Çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Brezilya'nın çeyrek finalde Belçika'ya elenmesine çok üzüldüğünü aktaran Giuliano, "Geçen sene milli takıma girmek için çok çalıştım. Çağrılmadığım zaman da milli takımı desteklemeye devam ettim. Elendiğimizden dolayı üzüldüm. Belçika iyi bir takım. Neymar, sıra dışı bir yıldız. Sıra dışı yıldızların eleştirilmesi çok normal. Çünkü sırtındaki sorumluluğu taşıması kolay değil. Ben onun dünyanın en iyisi olacağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

"1 yıllık sözleşmem var ve Fenerbahçe'nin bir parçasıyım"

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, takımdan ayrılacağı söylentilerine tepki gösterdi.

Basında kendisi hakkında çok fazla haber çıktığını aktaran Chahechouhe, şunları kaydetti:

"Yeni hoca beni istemiyormuş, sportif direktör beni istemiyormuş, girmem için baskı yapıyorlarmış. Sosyal medyada da bunları görüyorum. İnsanlar hiçbir şey anlamadan yorumlar yapıyorlar. Benim 1 yıllık sözleşmem var ve Fenerbahçe'nin bir parçasıyım. Bundan da gurur duyuyorum. Burası Türkiye’nin en büyük kulübü. Türkiye'nin en büyük kulübündeyseniz, kalmak istersiniz. Ben de kalmak istiyorum. Eğer kulüp, teknik direktör, sportif direktör beni istemezse oturur konuşur bir çözüm buluruz ama şu an Fenerbahçe'nin futbolcusuyum."

Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyadan kendisine çok fazla mesaj gönderdiğini de aktaran Chahechouhe, "Bu mesajları atanlar da bizim taraftarlarımız. Beni son derece üzen mesajlar atılıyor. Ben her zaman neler yapabileceğimi ispatladım. Nasıl bir oyucu olduğumu gösterdiğime inanıyorum. Ben Aatıf Chahechouhe'yim. Antrenmanların ilk gününden beri keyif alıyorum ve rahatım. Umuyorum ki yine kendimi göstereceğim. Fenerbahçe'ye yeniden katkı yapabileceğime inanıyorum." şeklinde konuştu.



















