Potada kadın milliler Kanada'ya yenildi

İSTANBUL

2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kanada'da kamp yapan A Milli Basketbol Takımı, özel maçta Kanada'ya 73-46 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22-30 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenecek Dünya Kupası için Kanada'nın Edmonton kentinde ikinci etap çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Kanada ile karşılaştı.

Alberta Üniversitesinin salonunda yapılan maçın ilk periyodunu 21-14 üstün kapatan ev sahibi takım devreyi de 40-26 önde geçti. Son çeyreğe 57-38 skor avantajıyla giren Kanada, karşılaşmadan 73-46 galip ayrıldı.

Türkiye adına en skorer isimler 11 sayı kaydeden Merve Aydın ve 10 sayı atan Asena Yalçın olurken, ev sahibi ekipte Michelle Plouffe 15, Nayo Raincock-Ekunwe 13 sayı kaydetti.

Sakat ve hasta oyuncular nedeniyle ay-yıldızlı ekip 7 oyuncuyla sahaya çıktı. Viral enfeksiyon nedeniyle Gizem Başaran, Funda Nakkaşoğlu, Pelin Bilgiç ve Cansu Köksal forma giyemedi. Tedavisi devam eden Sevgi Uzun dinlendirildi. Melis Gülcan ve Melike Bakırcıoğlu ise devam eden tedavileri nedeniyle kampa götürülmemişti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 9 Temmuz'da yurda dönecek ve kamp çalışmalarına ara verecek. Dünya Kupası'nın B Grubu'nda Arjantin, Avustralya ve Nijerya ile tur mücadelesi vermeye hazırlanan milliler, açıklanacak Dünya Kupası aday kadrosuyla 1 Ağustos'ta tekrar bir araya gelecek ve üçüncü etap çalışmaları kapsamında düzenlenecek çalışmalar için Slovenya'ya gidecek.



Muhabir: Süha Gür