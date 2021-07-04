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Spor, Futbol

Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'da

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

Yunus Kaymaz   | 04.07.2021
Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'da

İstanbul

Fransız ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda İtalyan temsilcisi Roma ile anlaşma sağlandığı ve milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Roma'da üç sezon geçiren Cengiz Ünder, geçen sezon İngiltere'nin Leicester City takımına kiralanmıştı. Ada temsilcisinde tüm kulvarlarda 19 maça çıkan milli futbolcu, iki gol atmıştı.

Cengiz Ünder'in "çok yönlü, dinamik, teknik, bire birde etkili" ifadeleriyle anlatıldığı açıklamada, yıldız oyuncunun uyum sağladıktan sonra takıma büyük katkı sağlayacağı aktarıldı.

Milli futbolcu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

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