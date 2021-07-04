Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi.

Emre Doğan   | 04.07.2021
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Pereira ile yardımcılarını, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.

Portekizli teknik adam, yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde yapılacak antrenmanda takımın başında yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha Kovid-19 aşı hizmeti sunulacak
KKTC'de Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
BioNTech aşısı Kovid-19 geçirenlere tek doz uygulanacak
'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor

Benzer haberler

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi

Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz: Bu takımın bir parçası olmak gurur verici

Hagi ve Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

Hagi ve Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
Kupa Amerika'da son iki yarı finalist belli oldu

Kupa Amerika'da son iki yarı finalist belli oldu
Beşiktaş'ın kupaları başkentte

Beşiktaş'ın kupaları başkentte