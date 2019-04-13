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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.

Muhittin Sandıkçı   | 13.04.2019
Çaykur Rizespor sahasında kazandı

Rize

Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. 

2. dakikada Samudio'nu kafa ile altıpas üzerine çevirdiği topa Melnjak'ın kafa vuruşunda kaleci Beto, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

22. dakikada Aatıf sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda kaleci Beto, topu uzanarak çelmeyi başardı.

38. dakikada Musa Çağıran'ın düşürülmesi ile kazanılan faul atışında sağ çaprazdan Boldrin'in caza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda, filelere giden topta maçın hakemi VAR kararı ile pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.

45. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışında dönüp vuruşunda kaleci Beto, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

İkinci yarı

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Chahechouhe, sağ çaprazda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

56. dakikada Vedat Muriç'in kafa pasıyla defansın arkasına koşu yapan Boldrin'in ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, kaleci Beto topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

64. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahasına ortasında, Boldrin topu göğsü ile Vedat Muriç'in önüne indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktasında yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

79. dakikada Gouffran'ın pasında meşin yuvarlağı önüne alan Wallace Reis'in ceza yayı üzerinde sert şutunda, defansa çarpan top az farkla üsten auta çıktı.

86. dakikada Serdar Gürler'in sağdan ceza sahasına ortasına Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.

88. dakikada Mustafa Saymak'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Vedat Muriç'in kaleci Beto ile karşı karşıya vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Mustafa Saymak'ın bir kez daha ortasında, bu kez penaltı noktasında Boldrin'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Müsabaka, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 

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