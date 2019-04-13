Konya'da beraberlik

Konya
Karşılaşmanın 15. dakikasında Douglas'ın sağ kanattan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı topu elinden kaçırdı. Sol kanatta meşin yuvarlağı önünde bulan Uğur Çiftçi'nin pasında topla buluşan Özer Hurmacı'nın şutunda, Diagne kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in orta alandan pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, müsait pozisyonda rakip ceza alanında Fofana ile duvar pası sonrası meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
31. dakikada Fofana'nın pasına hareketlenen Jahovic'in ceza sahası içinden vuruşunda top üstten auta gitti.
39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde pasında, penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Diabate meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
67. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.
80. dakikada Papp'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.