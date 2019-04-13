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Bükreş'te 4 milli güreşçi yarı finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporcular Atakan Yüksel, Kerem Kamal, Cengiz Arslan ve Emrah Kuş yarı finale kaldı.

Halil İbrahim Avşar   | 13.04.2019
Bükreş'te 4 milli güreşçi yarı finalde

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda 6. gün gündüz seansında milli sporcular, 5 sıkletin 4'ünde yarı finale yükseldi.

Grekoromen stilde 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Atakan Yüksel, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Emrah Kuş adlarını yarı finale yazdırdı.

Türkiye'yi 97 kiloda temsil eden Fatih Başköy ise çeyrek final maçını kaybetti. Yarı finale çıkan milli güreşçiler, akşam seansında finale yükselmek için mücadele edecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bugün akşam seansında ayrıca 130 kiloda Rıza Kayaalp altın, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 55 kiloda repesaj maçını kazanan Şerif Kılıç bronz madalya için mindere gelecek.

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