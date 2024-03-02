Çaykur Rizespor sahasında 3 golle kazandı

Rize
1. dakikada sol taraftan savunmanın arkasına hareketlenen Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Nazon'un kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
13. dakikada Shelvey'in ara pasında hareketlenen Olawoyin'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.
22. dakikada Morte'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cardoso'nun dönüp vuruşunda, top üstten auta gitti.
25. dakikada Muhammet Taha Şahin ile verkaç yapan Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt kontrpiyede kalsa da top yan filelere çarparak kornere çıktı.
45+1. dakikada kazanılan faul atışında, Shelvey'in sol çaprazdan yaklaşık 25 metreden plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
55. dakikada kazanılan faul atışında, Cardoso'nun ceza sahası üzerine yerden pasında, Hasan Ali Kaldırım'ın sol ayakla sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yumrukları ile çelmeyi başardı.
62. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Minchev'in düşürülmesiyle kazanılan faul atışında, Shelvey ceza sahası sol çaprazında, 20 metreden sağ ayağı ile düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
69. dakikada ceza yayı üzerinde Olawoyin'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Shelvey'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt, direk dibine uzanarak topu çeldi.
73. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan ceza sahası arka direğine ortasında, yükselen Cardoso'nun kafa vuruşunda ileri çıkan kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı göğsü ile çelerek mutlak golü önlemeyi başardı.
81. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında, altıpas içerisinde Zeqiri'nin sol ayak dokunuşunda yerden seken top filelere gitti: 2-0.
90. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu orta sahada kontrol eden Varesanovic, yaklaşık 40 metre sürdükten sonra rakibinden sıyrılıp ceza yayı üzerinde plase vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından filelere gönderdi: 3-0.
Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.