Çaykur Rizespor Alper Potuk'u transfer etti

Rize
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Alper Potuk için düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da katıldığı kaydedilerek, "Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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✍️ Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Alper Potuk için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. pic.twitter.com/ZjbAHxeIdv— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 7, 2021