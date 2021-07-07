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Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Roger Federer, çeyrek finalde elendi.

Yunus Kaymaz   | 07.07.2021
Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

İstanbul

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Federer, 14 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaştı.

Hurkacz, Merkez Kort'ta oynanan ve bir saat 48 dakika süren maçı 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kazandı.

Kariyerinde grand slam turnuvalarında üçüncü turdan ilerisini göremeyen Polonyalı tenisçi, ilk kez yarı finale çıktı.

24 yaşındaki Hurkacz, yarı finalde Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime maçının galibiyle karşılaşacak.

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