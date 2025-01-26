Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Rize
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor-Adana Demirspor karşılaşmasının 17. dakikasında Çaykur Rizespor oyuncusu Sowe'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yaklaşık iki dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay orta noktayı gösterdi daha sonra pozisyon VAR tarafından ikinci kez incelenerek iptal edildi.
30. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in pasında topla buluşan Olawoyin'in kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu. (1-0)
35. dakikada Hojer'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Adana Demirsporlu futbolcular uzaklaştırdı.
45+6 dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ortasında Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
47. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin'in ceza sahasına yerden derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Sowe'un şutunda top ağlara gitti.
52. dakikada Adana Demirspor fakı 1'e indirdi. Alioui'nun ceza sahasına yerden derinlemesine gönderdiği pasında topu kontrol eden Bünyamin Balat'ın şutunda top kaleci Tarık Çetin'in sağından filelere gitti: 2-1
68. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Hojer'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, Maestro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
72. dakikada Akintola'nın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortasında Papanikolaou'nun kafa vuruşunda topu kaleci Deniz Dönmezer uzaklaştırdı.
84. dakikada Adana Demirspor tekrar farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Alioui'nun ceza sahasına yaptığı ortada topun kaleci Tarık Çetin Uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde topu kontrol eden Osman Kaynak'ın pasında orta sahanın dışında topla buluşan Maestro'nun uzaktan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. (3-2)
90+2 dakikada Çaykur Rizepsor bir kez daha penaltı kazandı. Emrecan'ın vuruşunda topu kaleci Deniz Dönmezler uzaklaştırdı. Ceza sahasına hareketlenen Bulubacic, kaleci Deniz Dönmezler'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 90+4 dakikada penaltıyı kullanan Jurecka'nın vuruşunda topu, kaleci Deniz Dönmezler çıkardı.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.