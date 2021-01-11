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Spor, Futbol

Sivasspor'un kupada konuğu Adana Demirspor

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın saat 18.45'te Adana Demirspor ile Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Serhat Zafer   | 11.01.2021
Sivasspor'un kupada konuğu Adana Demirspor

Sivas

Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, yarın Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

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