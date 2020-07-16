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Spor, Futbol

CAS'ta Trabzonspor'un itirazına ilişkin duruşma yapıldı

Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının duruşması, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) on-line yapıldı.

Selçuk Kılıç   | 16.07.2020
CAS'ta Trabzonspor'un itirazına ilişkin duruşma yapıldı

Trabzon

İnternet üzerinden gerçekleştirilen, bordo-mavili kulübün çalıştığı İsviçre'deki hukuk bürosunun yanı sıra Türkiye'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer'in katıldığı duruşma yaklaşık 6 saat sürdü. 

Genel Müdür Sinan Zengin ile Mali İşler Direktörü Coşkun Karaoğlu da çevrim içi duruşmada konuştu.

CAS'ın bu ay sonuna kadar kararı açıklayacağı belirtildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından da Trabzonspor Kulübü, CAS'a itiraz etmişti.





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