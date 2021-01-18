Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda galip

İstanbul
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
16. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, Schwechlen'in kafayla indirdiği topa Teikeu röveşata vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
27. dakikada Emrah'ın soldan kullandığı kornerde Da Costa, topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.
31. dakikada Erzurumspor öne geçti. Murat Uçar'ın yerden ortasında kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top Cenk Ahmet Alkılıç'ın önünde kaldı. Cenk Ahmet, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.
39. dakikada soldan Varga'nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin'in şutunda, kaleci Szumski topu çeldi ancak meşin yuvarlak tekrar altıpasın içinde Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncunun şutunda top üst direkten döndü.
56. dakikada Hajradinovic'in pasında topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Varga, şutunu çekti ancak kaleci Szumski meşin yuvarlağı çeldi.
68. dakikada Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Ricardo Gomes, Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağdan ortasında topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
73. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes'in kafasından seken top Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
76. dakikada sağdan çizgiye inen Ricardo Gomes'in ortasında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.