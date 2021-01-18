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Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, teknik direktörlük görevine Phil Neville'ı getirdi.

Abdulkadir Karakaya   | 18.01.2021
Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu

İstanbul

Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami Kulübü, 43 yaşındaki Neville ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Futbol kariyerinde Manchester United ile Everton forması giyen İngiliz teknik adam, Manchester United ve Valencia'da antrenörlük yapmıştı.

Beckham ile Manchester ekibinde oynayan Neville, 2018 yılından bu yana İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü yapıyordu.


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