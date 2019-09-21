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Spor, Futbol

Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle verilen üç puan silme cezasına itiraz edecek.

İsmail Özdemir   | 21.09.2019
Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek

Bursa

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle verilen üç puan silme cezasına itiraz edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, 2019-2020 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında verilen üç puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarının gerekli itiraz hakkını kullanacağı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edileceği bildirildi.

"Yeniden Zirveye" sloganıyla yola devam edileceği belirtilen açıklamada, "Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir." denildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen sürede eksiklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası vermişti.


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