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Çağlarlı Leicester City, Tottenham'ı yendi

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Berad Büyük   | 21.09.2019
Çağlarlı Leicester City, Tottenham'ı yendi

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Tottenham'ı 2-1 yendi.

Ligde 6. hafta maçında Leicester City, Tottenham'ı ağırladı.

Tottenham, Harry Kane'nin 29. dakikada yere düşmesine rağmen attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını artıran ev sahibi ekibi, 69. dakikada Ricardo Pereira ve 85. dakikada James Maddison'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Leicester City puanını 11'e çıkarırken, Londra ekibi 8 puanda kaldı.

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