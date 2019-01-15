Boluspor-Galatasaray maçı ertelendi

BOLU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Mücadelenin hakemi ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından erteleme kararı alındı ve takımlar stattan ayrıldı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmanın yarına ertelendiğini belirterek, "Soyunma odasına girdik. Hakemler haklı olarak, sahanın zeminini de gördü, futbolcuların sağlığını da riske atmak istemediler. Maç yarına ertelendi. Maçın başlama saati, sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ise müsabakanın başlangıç saatine kadar bekleyen hakemlerin sahayı yeniden incelediğini aktararak, "Az önce belli oldu. Maç yarın oynanacak. Belki federasyon başlama saatini öne alabilir. Ancak kitapta yazan, maçın aynı saatte başlaması." diye konuştu.

Hem Boluspor'un hem de yetkililerin maçın oynanabilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Çarıkçı, "Maalesef kar durmadı. İnşallah maç yarın oynanır." değerlendirmesinde bulundu.

İki takım arasında yarın oynanması gereken karşılaşmayla ilgili son kararı, Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Muhabir: Zafer Göder