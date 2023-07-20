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Beşiktaş futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürüyor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuşuyor
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Spor, Futbol

Bodrumspor'da yıldızı parlayan Gökdeniz'in hedefi Avrupa

Trendyol 1. Lig takımlarından Bodrumspor'daki performansıyla göz dolduran 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, Avrupa'da top koşturmak istediğini söyledi.

Göksel Cüneyt İğde  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Bodrumspor'da yıldızı parlayan Gökdeniz'in hedefi Avrupa Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'dan kiralık gelen Gökdeniz, teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekiple çalışmalarına devam ediyor.

Sezon ortasında geldikten sonra sağ kanatta çıktığı 22 maçta 1659 dakika ter döken genç oyuncu, 9 gol ve 2 asistlik performansıyla takımını play-off finaline taşıyan oyuncuların başında yer aldı.

Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor'un genç yıldızı, AA muhabirine, final maçını unutamadıklarını aktardı.

Maça çok iyi başladıklarını anlatan Gökdeniz, "Pozisyonlara da girdik. Belki onları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Sonrasında Pendikspor bizim üstümüze gelip golü atınca, gardımız düştü. Maçın 60. dakikasında ise bir kırmızı kart oldu. Dolayısıyla maç eğer eşit gitseydi uzatmalarda maçı kazanabilirdik ama olmadı." dedi.

"Buradaki aile ortamı dışarıdan çok belli oluyordu"

Gökdeniz, kampı en iyi şekilde değerlendirip lige iyi giriş yapmak istediklerini, sezon içinde şekillenecek hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını vurguladı.

Antalyaspor'da uzun süredir oynamadığına dikkati çeken Gökdeniz, şöyle devam etti:

"Sonradan maçlara giriyordum, fazla şans bulamıyordum. Buradaki aile ortamı dışarıdan çok belli oluyordu ve bu sebeple devre arasında buraya geldim. Yönetim, başkan ve hoca anlamında forma şansı bulacağımı düşünerek geldim. Geldiğimde play-off potasındaydık ve hedeflerimize ulaşacağımızı düşünmüştüm. Finale kadar çıktık ama son aşamada hedefimize ulaşamadık. İnşallah bu sene ulaşacağımızı düşünüyorum."

"Avrupa'ya transfer olmak istiyorum"

Bodrumspor'daki futboluyla Trabzonspor, Beşiktaş ve Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt'un bir dönem radarına takılan genç oyuncu, geçen seneki performansının üzerine çıkmak istediğini dile getirdi.

Takıma katıldıktan sonra 9 gol attığını anımsatan Gökdeniz, "Bu sezon hedeflediğim gol ve asist sayısına ulaşırsam ve takımla yükselişe geçersek, inşallah Avrupa'ya transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kampta çalışmalarına devam eden genç futbolcunun opsiyonu kullanılarak yeni sezon öncesinde boservisinin alınması bekleniyor.

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