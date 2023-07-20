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Beşiktaş futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürüyor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuşuyor
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Alanyaspor yeni sezonda hücum futbolu oynamak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, yeni sezonda göze hoş gelen hücum futbolu oynamak istediklerini belirtti.

Yunus Hocaoğlu  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Alanyaspor yeni sezonda hücum futbolu oynamak istiyor Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Erzurum

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibin teknik direktörü Ömer Erdoğan, hazırlıklar, geçen sezon, transferler ve takımın durumu hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kamplarının Erzurum etabının 22 Temmuz'da biteceğini, hazırlıklarına Hollanda'da devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, geçen sezon takımda çok fazla kiralık oyuncu olduğunu, bu yüzden futbolcuların takıma yeterli aidiyet duygusu geliştirmediğini savundu.

Geçen sezon göreve geldiklerinde ligde matematiksel olarak rahat bir yerde olmadıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunu oyuncularımızla paylaştık ama sanırım o dönem oyuncular, bunu algılayamadan, sanki rahat bir konumda olduğumuzu düşünerek hareket ettiler. Konsantrasyondan biraz uzaktılar ve sanki lig bitmiş havası vardı. Biz yönetimimizle bir an önce ligde kalacak puanları alıp ondan sonra yeni sezona başlamayı düşünüyorduk. Allah'tan iki maçı da aldık ve bir şekilde ligi bitirdik ama bu Alanyaspor'un bir hedefi değildi."

"Taraftarın gurur duyacağı, alkışlayacağı bir takım yaratmak istiyoruz"

Erdoğan, Alanyaspor'un her zaman hedefe oynayan bir takım olduğunu ve bu sene yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirtti.

Yaklaşık 12-13 oyuncunun ayrıldığını anımsatan Erdoğan, "Şu ana kadar da 11 oyuncu transfer ettik. Bunlar genellikle Güney Amerika ve Portekiz pazarından. Oyuncuların buradaki lige, ülkeye ve takıma uyum sürecini çabuk atlatırsak önümüzü daha net görürüz. Çok iddialı bir hedef koymak istemiyoruz ama çalıştırdığım takımlarda göze hoş gelen hücum futbolu, hep galibiyeti isteyen, galip gelmediği zaman bile taraftarın gurur duyacağı, alkışlayacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Hep pozitif, öz güvenli oynayan bir takım olmasını istiyoruz ama bunu tabii ki zaman gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma katkı sağlayacağını düşündükleri oyuncuları almaya çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok veya az bütçeli bir takım kurun, her zaman sonuçlardan ilk sorumlu teknik direktörlerdir. İşler iyi gitmeyince ilk gidenler teknik direktörler oluyor. Ekonomik anlamda önceki senelerle kıyaslarsak, kulüpler daha az bütçelerle hareket ediyor, bu bir gerçek. İyi futbolcularla bu işi daha kolay yapabiliyorsunuz ama hocalığın da bazı zorlukları var. Her zaman iyi imkanlarla çalışmayabilirsiniz. Önemli olan bu süreçte nasıl hocalık yapacağınız. Planlamalarımızda bütçemize dikkat ederken, aynı zamanda kulübümüze katkı sağlayacak oyuncuları almaya çalıştık. Aynı zamanda oyuncuyu burada vitrine çıkarıp sonraki süreçte başka kulüplere transferinden ekonomik kazanç elde etmek gerekiyor."

Erdoğan, ligin uzun bir maraton olduğunu ve birkaç futbolcu daha almak istediklerinden bahsederek, "Elimizde bir tane forvetimiz var, İki tane forvete ihtiyacımız var, o arayışımız devam ediyor. Savunmaya da bir tane oyuncu olmak istiyoruz. Şu anki planlamamızda 2 veya maksimum 3 oyuncu transfer edip eğer kulübümüzden ayrılan olmazsa bu şekilde transferleri kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

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