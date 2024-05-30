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Spor, Futbol

Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Bekir Ömer Fansa  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu

İstanbul

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

İlk yarı 

14. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mohammed'in kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Bodrum FK öne geçti. Savunmada ceza sahası içinde Donkor'un vuruşunda açısını kapatan Samet Yalçın'dan seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

30. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda, üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına dönen topu savunma kornere attı.

34. dakikada ani gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+3. dakikada sağ çaprazda Burak Çoban'ın kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten oyun alanına geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti. 

İkinci yarı 

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle'den önce kale sahasından ayrılan kaleci De Sousa yatarak topa hakim oldu.

61. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası içinde kaleci Cihan Topaloğlu'nu geçerek vuruşunda, savunmadan geriye dönen topu Celal Dumanlı kale sahası içinde sağ kanatta önünde buldu. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda son anda araya giren savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.

72. dakikada Sakaryaspor beraberliği yakaladı. Del Valle'nin kendi yarı sahasından pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dimitrov, kalesinden ayrılan kaleci De Sousa'yı geçtikten sonra sağ kanatta topa hakim oldu. Dimitrov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

90+5. dakikada Brazao'nun sağ kanattan ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

94. dakikada Bodrum FK 2'nci golü buldu. Cenk Şen'in sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

102. dakikada savunmanın ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı civarında hakim olan Dimitrov'un vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

103. dakikada sol kanattan topu taşıyan Burak Çoban'ın ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasında topla buluşan Tunahan Akpınar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3

Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'e yükselen Bodrum FK kupasını aldı

Trendyol 1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK kupasını aldı.

Yeni Adana Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Bodrum FK'li futbolcular coşkularını kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.

Kupa töreni için hazırlanan platforma çıkan futbolcu ve teknik heyete madalyaları takdim edildi.

Bodrum FK'nin kazandığı kupa teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcuların elinde yükseldi.

Futbolcular ve teknik heyet, kupayı aldıktan sonra Süper Lig'e çıkmayı taraftarlarıyla kutladı.

Bakan Bak, Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yi kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yi tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yi kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Sakaryaspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, Bodrum FK'ye önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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