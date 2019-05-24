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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e teşekkür

Beşiktaş Kulübü, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörlüğünü üstlenen Şenol Güneş'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Emre Doğan   | 24.05.2019
Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e teşekkür

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörlüğünü üstlenen Şenol Güneş'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 Haziran 2015'ten beri Beşiktaş'ımızın teknik direktörlük görevini yürüten, futbol takımımızın Spor Toto Süper Lig'de iki şampiyonluk kazanmasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkarak tarihi bir başarıya imza atmasında büyük bir payı olan Şenol Güneş, bundan sonra ay-yıldızlı millilerimizin başarısı için çalışmalarını sürdürecektir. Şenol Güneş'e Beşiktaş'ımıza vermiş olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Beşiktaş'a Süper Lig'de üst üste 2 kez (2016, 2017) şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllığına A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilmişti.

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