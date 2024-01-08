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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın dün anlaşmaya vardığını açıkladığı yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli teknik adamı siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslan çiçeklerle karşıladı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Portekizli teknik adamın pasaport işlemleri devam ederken havalimanı salonunda bir süre sohbet ettikten sonra birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Santos ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele doğru hareket etti.

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