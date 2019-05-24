Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi

Rize
9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
16. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Samudio kafayla topu Muric'in önüne indirdi. Bu futbolcunun altıpas içerisine gönderdiği topu Boldrin, ağlarla buluşturdu: 1-0
20. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 1-1
23. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Ekuban'ın soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında Rodallega'nın vuruşunda, defansta Melnjak'a çarpan top filelerle buluştu: 1-2
32. dakikada Rodallega'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kornere çeldi.
38. dakikada Melnjak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Aatıf, topu göğsüyle kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Defansa çarpan meşin yuvarlak yandan kornere çıktı.
43. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 1-3
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
48. dakikada Umar'ın sağdan ceza sahası içerisine yerden ortasında Aatıf'ın vuruşunda kaleye yönelen top, Hüseyin Türkmen'den sekerek Muric'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
55. dakikada Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Umar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
58. dakikada Pereira'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Rodallega'nın röveşatasında, top yandan auta çıktı.
65. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Samudio'nun ceza yayı üzerine yerden pasında Boldrin'in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi. Aynı dakika içerisinde kullanılan köşe atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Muric'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3
69. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen topa, Azubuike kafayla müdahale etti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına döndü.
72. dakikada Pereira'nın sağdan ceza sahası içerisine yerden ortasında Rodallega'nın gelişine sağ ayağı ile sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere attı.
79. dakikada Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mustafa Saymak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çeldi.
90+2. dakikada Melnjak'ın soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Umar'ın gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.