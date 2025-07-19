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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan "sakatlık" açıklaması

Beşiktaş, Wolfsberger ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Fatih Erel  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Beşiktaş'tan "sakatlık" açıklaması Hakan Akgün

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Avusturya’da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

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Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

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