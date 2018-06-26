Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi başladı

İSTANBUL

Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlı oyuncular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta izinli Adriano Correia, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Ryan Babel ve Alvaro Negredo idmana katılmadı.

2018 Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyen Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida da ilk bölüm çalışmalarında yer alamayacak.

Son sezonlarda başka takımlarda kiralık olarak oynayan ve yeni dönemde düşünülmeyen Denys Boyko ve Aras Özbiliz de idmanda bulunmadı.

Beşiktaş'ın ilk antrenmanında yer almayan oyuncularından Negredo, 28 Haziran Perşembe günü İstanbul'a gelerek çalışmalara başlayacak. Babel, Oğuzhan, Adriano ve Medel ise Slovakya'daki kampta kadroya dahil olacak.

Yeni transfer Dorukhan, idmanda

Siyah-beyazlı ekibin Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz antrenmana katıldı.

Beşiktaş'ın genç oyuncuları Erdem Seçkin, Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz, Ege Atlan ve Marlon Bülent Üçüncü de antrenmana katılan isimler oldu.

Kiralıktan dönen Matej Mitrovic, Orkan Çınar ile Sedat Şahintürk, takımla çalıştı.

Hafif antrenman

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk antrenmanında hafif bir çalışma gerçekleştirdi.

Pas çalışması gerçekleştirilen oyuncular, daha sonra minyatür kale maç oynadılar. Antrenman koşularla bitti.

Gökhan Gönül ayrı çalıştı

Geçen sezonun sonunda ameliyat edilen Gökhan Gönül, bir süre takımla çalıştı.

Tecrübeli oyuncu daha sonra programı doğrultusunda takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Gökhan Gönül'ün eksiklerini tamamlamak için ekstra çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Bu arada takımının ilk antrenmanına katılan Gökhan Töre, kardeşinin düğünü için Almanya'ya gidecek. Siyah-beyazlı oyuncu, izninin ardından Slovakya'da takıma katılacak.

Şenol Güneş, gazetecilerle sohbet etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman sırasında saha kenarına gelerek çalışmayı takip eden basın mensuplarıyla kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.

Gazetecilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek bayramlarınız daha güzel olsun. Ülke için güzel şeyler olsun. Yeni sezon hayırlı olsun. 15 gün rahatsızdım. Sonra mecbur kaldım, buradayım. Arayanlar var, cevap vermiyorum. Mesele olur diye telefonu açmıyorum. Sonra Sayın Muharrem İnce'nin olduğu gibi olmasın. Seçim oldu, hayırlı olsun. Seçim ile geçim dünyası değil, bizim için imtihan dünyası. Kazanan, kaybeden olacaktır. Çok sevinmek çok üzülmek iyi bir şey değil. Seçim bitti, hayat devam ediyor. Maçlar da öyle. Önemli olan ilkeli, prensipli dünya kurarsak o zaman herkes mutlu olur. Birbirimizi kırmamamız lazım. Bir yola çıkıyoruz, çıktığımızı kaybetmek istemiyoruz. Adam kaybetmek istemiyoruz. Adam kaybedersek hem hem yolumuzu hem yola çıktığımızı kaybederiz."

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.

Muhabir: Ercan Doğan