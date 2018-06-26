Trabzonspor, Ünal Karaman ile ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde 2018-2019 futbol sezonu için ilk çalışmasını yaptı.

TRABZON

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün toplanmaya başlayan bordo-mavililer, akşam saatlerinde yaklaşık 1 saat süren hafif tempolu antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 2018-2019 futbol sezonu için ilk çalışmasını yapan Karadeniz ekibinin antrenmanına 20 futbolcu katıldı.

Çalışmada Onur Recep Kıvrak, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Matus Bero, Fabian Castillo, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan'ın yanı sıra geçen sezon pilot takım 1461 Trabzon'a kiralanan Furkan Taş, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Murat Cem Akpınar, Adana Demirspor'a kiralanan Abdulkadir Parmak, Samsunspor'a kiralanan Muhammet Beşir, Karabağ'a kiralanan Ramil Sheidaev, Kardemir Karabükspor'a kiralanan Luis Ibanez ve altyapıdan Ahmet Hakan Sevinç ile Cafer Tosun yer aldı.

Taraftarlardan destek

Trabzonspor'un ilk çalışmasında bordo-mavili taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Antrenman öncesi bir grup taraftar teknik direktör Ünal Karaman'a çiçek verirken, çalışma sırasında da taraftarlar, bulundukları tribüne takımlarını çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Karaman'dan ilk çalışma

Trabzonspor'da daha önce futbol oynayan, sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Ünal Karaman da bordo-mavili takıma ilk çalışmasını yaptırdı.

Karadeniz ekibiyle 30 Mayıs'ta sözleşme imzalayan Karaman, 27 gün sonra takımın başında sahaya çıktı.

Muhabir: Seyit Ahmet Eksik