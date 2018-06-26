Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Akdeniz Oyunları'nda Badmintonda milli sporcular Neslihan Yiğit altın, Aliye Demirbağ bronz madalya kazandı. Türk sporcular oyunların 5. gün akşam seansında ise 4'ü altın olmak üzere 11 madalya elde etti.

Fotoğraf: AA/Burak Akbulut

İSTANBUL

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Neslihan Yiğit, ev sahibi ülkeden Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Badmintonda madalya mücadelesi veren bir diğer sporcu Aliye Demirbağ da üçüncülük maçında Fransız rakibi Yaelle Clara Hoyaux'yu 2-0 mağlup ederek podyumun üçüncü basamağına çıktı.

Akşam seansında 4'ü altın 11 madalya

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nın 5. gün akşam seansındaki finaller tamamlandı.

Milli sporcular, artistik cimnastikte günü 7 madalya ile bitirdi. Ahmet Önder paralel aletinde altın, atlama masası ve yer aletinde gümüş madalya aldı. İbrahim Çolak halka aletinde altın, Ümit Şamiloğlu barfiks aletinde gümüş, Ferhat Arıcan atlama masasında bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalyayı boynuna taktı.

Serbest stilde milli güreşçiler, Türkiye'ye 4 madalya kazandırdı. 86 kiloda Ahmet Bilici ve 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan altın, 97 kiloda Yunus Emre Dede ve 74 kiloda Muhammet Demir bronz madalya aldı.

Muhabir: Yunus Kaymaz-Mutlu Demirtaştan