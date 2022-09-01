Dolar
18.20
Euro
18.09
Altın
1,696.14
ETH/USDT
1,538.00
BTC/USDT
19,805.00
BIST 100
3,142.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrıldı

Abdulkadir Karakaya   | 01.09.2022
Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrıldı

Istanbul

Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi
Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı
Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın "Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 17 kişi hakkındaki "Demir Yumruk" iddianamesi tamamlandı

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrıldı

Serdar Saatçı Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçına odaklandı

Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu

Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu
Beşiktaş yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Beşiktaş yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
Beşiktaş'ın Dele Alli transferi, Türkiye ve dünya basınında geniş yankı buldu

Beşiktaş'ın Dele Alli transferi, Türkiye ve dünya basınında geniş yankı buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet