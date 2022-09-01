Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrıldı

Istanbul
Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.