Euro
6.38
Dolar
5.74
BIST 100
100,587.10
Altın
1,496.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Braga mesaisi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Portekiz'in Braga ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ercan Çakar   | 05.11.2019
Beşiktaş'ta Braga mesaisi

İstanbul

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Portekiz'in Braga ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas'ın antrenmana katılmadığı belirtildi.

Beşiktaş, karşılaşma için yarın Portekiz'e gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Municipal De Braga Stadı'nda yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzenin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Braga mesaisi

Beşiktaş'ta Braga mesaisi

Beşiktaş'ta yayalara çarpan halk otobüsünün şoförü adliyeye sevk edildi

Braga-Beşiktaş maçını yönetecek hakem belli oldu

Süper Lig'de liderlik yarışında en az puanlı sezon

Süper Lig'de liderlik yarışında en az puanlı sezon
Galatasaray'ın Avrupa'da '100'ü gülmüyor

Galatasaray'ın Avrupa'da '100'ü gülmüyor
Beşiktaş karabulutları dağıttı

Beşiktaş karabulutları dağıttı