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Spor

Filede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın yapılacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasındaki derbi, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Ercan Çakar   | 05.11.2019
Filede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın yapılacak

İstanbul

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde iki takım da çıktıkları üçer müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasında iki hafta önce oynanan Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçını Galatasaray HDI Sigorta, 3-2 kazanmıştı.

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