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Spor, Futbol

Beşiktaşlı Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında sakatlanan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Can Öcal  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Beşiktaşlı Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

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