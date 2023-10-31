Beşiktaşlı Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.
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Rachid Ghezzal’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 31, 2023
Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem… pic.twitter.com/7uVN7Zf3OM