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Spor, Futbol

Kasımpaşa, kupada 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenen Kasımpaşa, 4. tura yükseldi.

Ercan Çakar  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Kasımpaşa, kupada 4. tura yükseldi Fotoğraf: Esra Bilgin - AA

İstanbul

Maçın 21. dakikasında Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Selim Dilli'nin soldan kullandığı korner atışında, altıpas önünde Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

29. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Yasin Özcan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Erşan Yaşa'nın müdahalesiyle dışarı çıktı. Hakem İlker Yasin Avcı, Erşan Yaşa'nın topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Winck, meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

45+2. dakikada Kasımpaşa bir gol daha attı. Ben Ouanes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Dilli, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.

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