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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı oldu.

Hüseyin Eroğul,Erkan Tiryaki,Muhammed Ali Toruntay   | 20.10.2019
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi Fotoğraf: Orhan Akkanat/AA

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı ) 

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi. 

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.

Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı 2 bin 983 oy alırken, adaylardan Hürser Tekinoktay 537 oy topladı. 

Ahmet Nur Çebi'ye tebrikler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi'yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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