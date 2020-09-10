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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları

Süper Lig'in 2020-2021 sezonuna 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor deplasmanında başlayacak Beşiktaş, bu sezon ligde yer alan takımlar arasında en çok maçı Fenerbahçe ile yaptı.

Ercan Doğan   | 10.09.2020
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki rakipleriyle maçları

İstanbul

Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 69 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, en fazla yenilgiyi ise (47) Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Süper Lig'de en çok golü (190) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.

Ligin yeni takımlarından Hatayspor ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezonki rakipleriyle maçları 

Siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y
Fenerbahçe 128 4041 47143144
Galatasaray 12436 43 45 126 153
MKE Ankaragücü10269 25 819068
Trabzonspor94362434134106
Gençlerbirliği92 53 31815063
Göztepe5226 16 10 84 48
İstikbal Mobilya Kayserispor 4827912 7748
Antalyaspor 4833 9 610543
Yukatel Denizlispor40 288 4 72 34
Konyaspor38221247833
Çaykur Rizespor38 247 770 37
Kasımpaşa34 23 7 4 74 37
Demir Grup Sivasspor 28 135 10 38 33
Medipol Başakşehir24 512 7 26 28
Alanyaspor 8 71- 17 5
Fatih Karagümrük852119 7
Yeni Malatyaspor 64 1 18 5
Gaziantep FK2 1-153
Büyükşehir Bld. Erzurumspor211- 4 2
Hatayspor-- - - -

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