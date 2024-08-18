Beşiktaş'ın Antalyaspor kabusu sona erdi
Antalyaspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşılaştığı kırmızı-beyazlı rakibini 4-2 yenerek Akdeniz ekibi karşısındaki şanssızlığını noktaladı.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Van Bronckhorst, ailevi nedenlerle izin aldığı için son birkaç antrenmana katılamayan Masuaku'nun yerine sol bekte Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
Dört yeni transfer ilk kez Tüpraş Stadı'nda
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ü Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı.
Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk defa görev aldı.
Ndour ile Can Keleş ise ilk defa müsabaka kadrosuna dahil edildi.
Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA
Türkiye Kupası ve Süper Kupa taraftarlarla buluştu
Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa, müsabaka öncesinde Tüpraş Stadı'na getirildi.
Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş, karşılaşma öncesinde ısınmaya da vefatının 10. yılı nedeniyle "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz..." yazılı pankartla çıktı.
Emirhan Topçu sol bekte
Beşiktaş'ta yeni transfer Emirhan Topçu, orijinal mevkisi sol stoper olmasına karşın bu müsabakada zorunlu olarak sol bekte görev aldı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sol bek oyuncularından Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlığının sürmesi ve Masuaku'nun hazır olmaması gerekçesiyle savunmanın solunda Emirhan'a forma şansı verdi.
92 gün sonra taraftarıyla buluştu
Beşiktaş, 92 gün sonra Dolmabahçe'de taraftarının önünde sahaya çıktı.
Geçen sezon iç sahadaki son maçını 18 Mayıs'ta Atakaş Hatayspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, 3 ay 2 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, tek tek tribünlere çağırdığı oyunculara büyük destek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye forma ve kartal heykeli takdim etti.
Taraftarlardan Van Bronckhorst'a büyük destek
Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a sevgi gösterisinde bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadı'nda ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adamı tribünlere çağırarak "Üçlü" çektirdi.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
İlk yarı
Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı. Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA
23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı İtalyan oyuncuya çıkardı. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Portekizli oyuncunun, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kale çizgisi yakınında Kelven, müdahale ettiği topun ağlara gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, meşin yuvarlak Veysel Sarı'dan döndü.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA
İkinci yarı
51. dakikada Antalyaspor skorda dengeyi sağladı. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında Samudio'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
56. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rashica'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve süratle ceza sahasına girerek kaleci Piric ile karşı karşıya kalan Rafa Silva, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
63. dakikada Antalyasporlu futbolcu Güray Vural, yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61'inci dakikada yaşanan pozisyonda Güray, Antalyaspor ceza sahasının dışında sol çaprazda Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal etti ve Güray Vural'a kırmızı kart gösterdi.
88. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ndour'un kendi yarı sahasından sağ ayağının dışıyla şık pasında savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Muçi, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2.
Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Antalyaspor, Beşiktaş'a en erken golü attı
Antalyaspor'u Dolmabahçe'de 1-0 öne geçiren gol, Beşiktaş'ın tarihi boyunca yediği en erken gollerden biri olarak kayıtlara geçti.
Müsabakanın henüz 23. saniyesinde Samudio'nun attığı golle Antalyaspor maçın hemen başında skoru lehine çevirmeyi başarırken bu gol aynı zamanda kırmızı-beyazlıların, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a karşı kaydettiği en erken gol oldu.
Üç resmi maçını da kazandı
Yenilenen kadrosuyla sezona başlayan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3. resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.
İlk resmi müsabakasında Galatasaray'ı 5-0 yenen Kara Kartal, daha sonra Samsunspor'u 2-0'la geçti.
Antalyaspor'u da mağlup eden siyah-beyazlı ekip, bu sezonki ilk gollerini de kırmızı-beyazlı ekipten yedi.
Immobile ligdeki ilk gollerini Dolmabahçe'de attı
Beşiktaş'ın bu sene kadrosuna kattığı Ciro Immobile, Trendyol Süper Lig'deki ilk gollerini taraftarı karşısında attı.
Siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı kaydeden İtalyan oyuncu, 13. dakikada attığı beraberlik golüyle ligdeki ilk golünü atarken, 23. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.
Rafa Silva, Antalyaspor'u da boş geçmedi
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerden Rafa Silva, yeni takımıyla çıktığı 3. resmi maçında da gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında ilk resmi golünü kaydeden Portekizli oyuncu, Antalyaspor karşısında 56. dakikada Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü attı.
Rafa Silva, geçen hafta Samsunspor'la deplasmanda oynanan müsabakada da ligdeki ilk golünü atmayı başarmıştı.
Kırmızı kart VAR'dan geldi
Karşılaşmanın 63. dakikasında Güray Vural kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Tecrübeli oyuncu, 61. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden inceledi ve sarı kartı iptal ederek kırmızı kart gösterdi.
Emirhan Topçu'nun golleri sayılmadı
Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Emirhan Topçu, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında iki kez fileleri havalandırsa da iki gol de geçerli sayılmadı.
İlk yarıda kullanılan serbest atışta kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Emirhan, ikinci yarıda da benzer bir pozisyonu gole çevirdi ancak VAR'dan gelen faul ve ofsayt uyarıları sonrası golleri skora işlenmedi.
Ndour siftah yaptı
Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.
İtalyan oyuncu, 67. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Muçi'ye şık bir pas veren Ndour'un servisini boş çevirmeyen Muçi, bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, maçın sona ermesinin ardından tribünlere "Üçlü" tezahüratı yaptırdı.
"Kaliteli oyuncularımız var, arkalara kaliteli koşular atıyorlar"
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rashica, "Kaliteli oyuncularımız var, arkalara kaliteli koşular atıyorlar. Onların koşularına paslar attığım için, bu şekilde katkı sağladığım için mutluyum." diye konuştu.
Tecrübeli oyuncu, Ernest Muçi'nin attığı gol için de mutlu olduğunu kaydederek, "Onun için çok mutluyum. Çok iyi bir oyuncu ve insan. Oynamamak kolay değil. Hak ettiği bir gol attı. Çok uzun bir sezon olacak. Uzun sezonda böyle oyunculara ihtiyacımız olacak." dedi.
Geçen yıla göre çok şeyin değiştiğini söyleyen Rashica, "Takıma çok iyi oyuncular geldi. Bu anlamda iyiyiz. Hocanın ekibiyle getirdiği bir enerji var. Bizden ne istediğini biliyor. Biz de onun istediklerini yerine getirmek istiyoruz. Topla çok ofansif idmanlar yapıyoruz ve hocanın istediklerini sahaya yansıtıyoruz. Geçen yıl zor zamanlar geçirdik. Bu sezona Süper Kupa'yla başladık ve taraftarın enerjisini hissettik. Onlar için yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Uzun bir sezon olacak. Her maç onların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacakları maçlarla ilgili de Rashica, "Lugano'yla önemli iki maç oynayacağız. Önemli olan burada sezona galibiyetle başlamaktı. Rakibi biliyoruz. Geçen yıldan farklıyız. Onlarda da değişiklikler vardır. Bu maçlara çok iyi hazırlanacağız ve elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"Böyle bir deplasmanda sonuna kadar mücadele etmek zor olabiliyor"
Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, iyi mücadele ettiklerini ancak bunu maçın sonuna kadar sürdüremediklerini söyledi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, iyi bir performans sergilemeye çalıştıklarını belirterek, "İlk dakikada öne geçtik. Beşiktaş daha sonra beraberliği yakaladı. Şanslar elde ettik. Böyle bir deplasmanda sonuna kadar mücadele etmek zor olabiliyor. Beşiktaş, kalitesiyle üçüncü ve dördüncü golü buldu." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını aktaran Mehmet Aurelio, bu sezon ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini kaydetti.
"Aç ve enerjisi yüksek bir takım gördüm"
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bu sezon sahalarında oynadıkları ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Van Bronckhorst, "Zor bir başlangıç oldu. Önemli olan sonrasında gösterdiğimiz reaksiyondu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Rakip 10 kişi kalınca kontrol daha çok bize geçti. Fazlasıyla hızlı ve güçlü bir takımız. Oyuna sonradan giren isimlerden de gol katkısı aldık. Güzel bir tecrübe oldu. Yarın dinleneceğiz ve Lugano ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız play-off maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Tüpraş Stadı'ndaki atmosfer dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Taraftarı arkanızda hissetmeniz çok önemli. Bunu devam ettirmemiz lazım. Takımın gelişiminin hiçbir zaman durmaması gerek. Aç ve enerjisi yüksek bir takım gördüm. Taraftarın verdiği enerji, bizim sahada verdiklerimizin yansıması. Her maç bu enerjiyi taraftarımızdan almamız gerekiyor." diye konuştu.
"Savunmada daha güçlü olmamız gerekiyor"
Karşılaşmada kalelerinde 2 gole engel olamadıklarının hatırlatılması üzerine Giovanni van Bronckhorst, "Savunmamızı geliştirmeliyiz. İki gol yedik. Bu, istediğimiz bir şey değil. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Takım defansı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Savunmada yeni oyuncularımız var. Birbirimize alışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.
"Türkiye'de futbola duyulan tutku hoşuma gidiyor"
Süper Lig hakkında da görüşlerini paylaşan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye'de gün geçtikçe takımları ve oyuncuları tanıyorum. Her maç benim için tecrübe oluyor. Bu da beni güçlendiriyor. Türkiye'de futbola duyulan tutku hoşuma gidiyor. Futbolda duyguyu kontrol edebilirsek daha başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Avrupa Ligi'nde tur atlamak istiyoruz"
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile 22 Ağustos Perşembe günü önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Van Bronckhorst, "Lugano, iyi oynayan bir takım. Biz de bu maça iyi hazırlanacağız. İki maç oynayacağız. İlk müsabakadan güzel bir sonuç alıp rövanşta da iyi bir futbol oynamak istiyoruz. Farklı bir maç olacak. Tur atlamak istiyoruz. Hedeflediğimiz bu." dedi.
Karşılaşmada Ernest Muçi'nin attığı 4. ve son golün asistini yapan yeni transfer Cher Ndour hakkında bir soruyu Hollandalı teknik adam, "Sergilediği performanstan dolayı muyluyum. Genç bir oyuncu. PSG'nin kendisini neden aldığını görüyorsunuz. Henüz fiziksel olarak istediği yerde değil. Takıma neler verebileceğini gördük." şeklinde yanıtladı.
Son olarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini paylaşan Giovanni van Bronckhorst, "En iyi kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz. Fırsatları arıyoruz. Transfer sezonu bittiğinde en iyi kadroya sahip olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Feyyaz Uçar Portekizli futbolcuları Rafa Silva'ya yapılan faule tepki gösterdi
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan, Beşiktaş'ta kulübün futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Uçar, "Bu sezon ofansif olarak oldukça iyi işler yapan, oyuncu yetenekleriyle çözüm üreten bir takıma sahibiz. Son haftalardaki formda oyuncularımız, skora gitmekte zorlanmadı. Biraz daha dikkatli olmamız gereken pozisyonda goller yedik. Rakiplerimizin biraz sert oynamalarını anlayabiliriz ama bir televizyon programında Rafa Silva'nın nasıl durdurulması gerektiği yönündeki bir soruya 'Faul yapılarak.' denilmiş. Böyle yönlendirme yapmayın, tehlikeli işler. Rafa Silva, bizi Avrupa'da da temsil edecek. Bu tip söylemlerden uzak duralım. Çünkü bunun sonu gelmez. Sahadaki yıldız oyuncular için büyük fedakarlıklar yapılıyor." diye konuştu.
Rafa Silva'ya yapılan faulün çok tehlikeli olduğunu söyleyen Uçar, "Olayın topla bir alakası yok. Rakip oyuncu direkt tekme atıyor. Ayağı yerde olsa, boşlukta havada olmasa kırılabilir. Direkt kırmızı göstermesi lazımdı. Sarıyla geçiştirdi. Nihayet aylar sonra VAR lehimize doğru bir şey yaptı. Doğru görmüşler. Direkt kırmızı olması gereken hareketi VAR düzeltti." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın forvet hattının Metin-Ali-Feyyaz döneminden sonra gelen en iyi forvet hattı olduğunu dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "Bu sene sadece Immobile değil, Rafa da aynı performansı sergiliyor. Yaptıkları katkılar ortada. Metin-Ali-Feyyaz'dan sonra en iyi forvet oyuncularını Beşiktaş camiasının seyredeceğini düşünüyorum. Bunlar da Rafa-Semih-Immobile gibi gözüküyor. Bu sene slogan yapılacak bir Beşiktaş forveti seyredeceğiz." dedi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak kadroda düşünülmeyen oyuncuların gönderilmesinin önemli olduğunu söyleyen Uçar, şunları kaydetti:
"Son hafta içinde anlayış gösteren bazı oyuncuların yaptığı jestlerle transfer yapma şansı yakaladık. Bunlara katılan oyuncular da olacaktır. Transfer gidecek oyuncularla alakalı. Gönderirsek yerlerine alacağız. Bazılarının Beşiktaş sevgisi devam ediyor. Sözleşmelerine çok sadıklar. Futbolda bazen lafın bittiği yerler vardır. İnşallah o konuda da anlaşacağız. Hüseyin Yücel, Hasan Arat 'Dur.' diyene kadar transfer çalışmalarına devam edecek. Satın alma opsiyonlu kiralık, bize en uygun yol gibi gözüküyor. Van Bronckhorst ile çalışmak çok keyifli. Beşiktaş'a yakışan bir karakter. İşini seven, çalışan, mütevazı bir teknik adam. İnşallah birçok sezonu birlikte geçireceğiz. Uzun soluklu çalışmalar önümüzü açacaktır. Hocamızın direktifleri doğrultusunda yönetim gereğini yapacaktır. Defansif olarak biraz daha öncelik kazanacak bundan sonraki transferlerimiz. Satışı çok istiyoruz ama ne yazık ki şu anda bizi mutlu edecek satışlar gerçekleşmedi. Bunun nedeni çalışan arkadaşlarımızla alakalı değil, oyuncuların tutumuyla alakalı. Hedefimiz satış yapmaktı ama yapamadık. Şampiyonluğa oynamak istiyorsak her türlü fedakarlığı göstermek zorundayız."
Taraftarın desteğine teşekkür ederek lig yarışına da değinen Uçar, "Bu sezon uzun ve zorlu geçecek. Avrupa Ligi'nde Lugano'yu eleyerek devam edeceğiz. Toplam 8 maç oynanacak. Lig ve Avrupa'yı beraber götürmek kolay olmayacak. Kadro derinliğine ihtiyaç var. Ligde sezonun son haftalarına kadar rekabet, mücadele devam edecek. Biz de o rekabetin içinde olmaya çalışacağız." diye konuştu.
Uçar ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonunun Avrupa'da play-off mücadelesi verecek takımların maçlarını ertelemesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.