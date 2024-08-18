Başakşehir son dakikalardaki gollerle 3 puanı aldı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirildi.
Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA
RAMS Başakşehir'in ilk 11'inde 2 değişiklik
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile oynadıkları rövanş karşılaşmasına göre ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Teknik direktör Atan, Kemen ve Pelkas'ın yerine Berkay Özcan ve Figueiredo'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
Atan'ın Alanyaspor karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Onur Ergün, Figueiredo, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA
Montella ve Mourinho tribünde
Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden takip etti.
Mourinho, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte tribünden izledi.
Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
İlk yarı
İlk yarıyı konuk ekip, 2-1 önde tamamlandı.
13. dakikada gelişen konuk ekibin atağında, sağ kanattan Efecan'ın arka direğe yaptığı ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci Muhammed'in son anda dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.
Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA
17. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Deniz Türüç'ün penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Piatek kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
26. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hadergjonaj'ın hızlı kullandığı taç atışında sağ taraftan ceza sahasına giren Augusto, arka direkte boşta olan Cordova'ya yerden pasını attı. Cordova da yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA
45+1. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Başakşehir ceza sahasına giren Hadergjonaj'ın şutunda hakem Arda Kardeşler, Opoku'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Balkovec, topu ve kaleci Muhammed'i ayrı köşelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Augusto, Ömer Ali Şahiner'i çalımlayarak ceza sahasına girdi. Augusto'nun altıpas önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
53. dakikada Başakşehir beraberliği sağladı. Orta sahada topu alan Figueiredo, kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu görüp orta sahadan şutunu çekti ve çok şık bir gole imza attı: 2-2.
90. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya altıpas önünde Keny kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un köşeden çeldiği top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-2.
90+4. dakikada Başakşehir 4. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta sağ taraftan ceza sahasına giren Pelkas, arka direkteki Serdar Gürler'e ortasını yaptı. Serdar da kafa vuruşuyla boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 4-2.
Başakşehir, karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gollerle 4-2 kazandı.
Başakşehir puanını 4'e yükseltti
Ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli takım, ikinci maçında bu sezonki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti.
Bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Alanyaspor ise 1 puanda kaldı.
Başakşehir'in golleri 17. dakikada Piatek, 53. dakikada Figueiredo, 90. dakikada Deniz Türüç ve 90+5. dakikada Serdar Gürler'den geldi.
İstanbul ekibinin, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı play-off turu karşılaşması nedeniyle 3. haftada yapacağı Samsunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Figueiredo'dan orta sahadan gol
RAMS Başakşehir'in Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Figueiredo, Alanyaspor karşısında çok şık bir gole imza attı.
Mücadelenin 53. dakikasında Opoku'nun pasıyla orta sahada topla buluşan Figueiredo, kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu görüp orta sahadan şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Alanyaspor son dakikaları 10 kişi oynadı
Konuk ekip Alanyaspor, mücadelenin son dakikalarını 10 kişi tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke, 4 oyuncu değişikliğini 3 kez oyunu durdurarak yaptığı için 5. oyuncu değişikliği hakkını kullanamadı.
Maçın 89. dakikasında sakatlanan Augusto mücadeleye devam edemedi ancak Alanyaspor da kural gereği son oyuncu değişikliğini yapamadı. Başakşehir galibiyeti elde ettiği golleri 90 ve 90+5. dakikalarda attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.