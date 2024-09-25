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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Fatih Erel  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmanın kadrosu duyuruldu.

Maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya gidecek.

Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

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