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Spor, Futbol

Beşiktaş'a Medel şoku

Beşiktaş'ta, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda yapılan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Şilili futbolcu Gary Medel'in ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Emrah Oktay   | 23.04.2019
Beşiktaş'a Medel şoku

İstanbul

Beşiktaş'ta, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda yapılan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Şilili futbolcu Gary Medel'in ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Medel'in muayenesinde ve çekilen MR'sinde sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Medel'in tedavisinin yaklaşık 3 hafta süreceği öğrenildi.

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