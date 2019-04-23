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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko seride öne geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 66-57 yendi.

Emrah Oktay   | 23.04.2019
Fenerbahçe Beko seride öne geçti

İstanbul

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1 öne geçti. Seride dördüncü maç 25 Nisan Perşembe günü yine Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak.

Müsabakaya iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 9-5 geride kapattı. Walkup, Wolters ve Thompson'un basketlerine engel olamayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 19-15 geride bitirdi.

İkinci çeyrekte de etkili olan Litvanya temsilcisi, 15. dakikayı 9 sayı farkla (29-20) önde geçti. Vesely'nin skorer oyunuyla farkı kapatan sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın bitime 3 saniye kala bulduğu basketle devre arasına 3 sayı farkla (34-31) geride girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, Guduric'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 24. dakikada 39-37 öne geçti. Sarı-lacivertliler, pota altında Davies'in basketlerine engel olamayınca ev sahibi takım 41-41'de skoru eşitledi. Ancak Guduric ve Datome ile skor üreten Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 49-46 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerin atıldığı son çeyrekte Zalgiris, 32. dakikada (48-49) ve 37. dakikada (53-54) olmak üzere farkı iki kez 1 sayıya indirdi. Guduric, Datome, Melli, Vesely, Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın basketleriyle rakibinin öne geçmesine engel olan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 66-57 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde önemli rol alan Guduric, 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi takımda Wolters'in 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


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