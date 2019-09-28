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Spor, Futbol

Beşiktaş Trabzonspor deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Emrah Oktay   | 28.09.2019
Beşiktaş Trabzonspor deplasmanında

İstanbul

Medical Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı.

Trabzonspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladı.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Ligin 4. haftasındaki Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Elneny, bordo-mavililer karşısında da takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor müsabakasının ardından Mısırlı futbolcunun 1 maçlık cezası kalacak.

Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında bu sezonki 4. sarı kartını gören Ljajic de mücadelede cezası nedeniyle oynayamayacak.

Cezasını dolduran Domagoj Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda yarınki mücadelede forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta deplasman sıkıntısı

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti.

Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı.

Beşiktaş, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.

Kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5'inde gol yedi.

Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.

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