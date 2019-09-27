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Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, yarı finale adını yazdırdı.

Berad Büyük   | 27.09.2019
Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde

İstanbul

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, yarı finale adını yazdırdı. 

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde erkekler 400 metre engelli elemelerinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 49.75'lik derecesiyle serisini 5. sırada bitirerek yarı finale kaldı.

Yasmani Copello, yarın TSİ 18.05'te yarı finalde koşacak.

Üç seri halinde 24 atlet tarafından koşulacak yarı final sonucunda 8 sporcu, 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak finale adını yazdıracak.

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