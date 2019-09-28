Euro
6.19
Dolar
5.67
BIST 100
105,152.20
Altın
1,496.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Artvin'in Borçka ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı
logo
Spor

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finali koşuldu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finalinde yarışan milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, bitiş çizgisini göremedi.

Doga Kirmizioglu   | 28.09.2019
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finali koşuldu

Ankara

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finalinde mücadele eden milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlayamadı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar maraton finalinde piste çıkan milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlama başarısı gösteremedi.

Finalde Kenyalı Ruth Chepngetich 2:32:43'lük derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerken, Bahreynli Rose Chelimo 2:33:46 ile ikincilik, Namibyalı Helalia Johannes ise 2:34:15 ile üçüncülük elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor

Benzer haberler

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finali koşuldu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finali koşuldu

Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde

Doha'da Türkiye'yi 20 atlet temsil edecek