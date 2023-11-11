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Spor, Futbol

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Hilmi Sever, Mücahit Hüseyin Eroğul  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak

İstanbul

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkacak

Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, yarınki mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

Eksikler

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Rebic sınırda

Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.

Pelkas'ın cezası sona erdi

RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Dimitris Pelkas, bu mücadelede oynayabilecek.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer, Edgar Ie ve Ömer Ali Şahiner ise forma giyemeyecek.

Deniz Türüç ceza sınırında

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Deniz Türüç, ceza sınırında bulunuyor.

Deniz, Beşiktaş karşılaşmasında kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 13. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

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