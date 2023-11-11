Voleybolda derbi heyecanı
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara derbi maçta karşı karşıya gelecek.
İstanbul
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 16.00'da başlayacak.
İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynadıkları beşer maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligde Fenerbahçe Parolapara liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.