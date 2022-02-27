Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,771.50
BTC/USDT
39,181.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyük Kış Tatbikatı”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde yenilgiyi unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yenilgiyi unuttu.

Ercan Doğan   | 27.02.2022
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde yenilgiyi unuttu

İstanbul

Siyah-beyazlı takım, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde son 8 maçta yenilgi yaşamadı, söz konusu dönemde dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 8 maçta Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor'a da 3-2 üstünlük sağladı.

Beşiktaş aynı dönemde Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) maçlarını berabere tamamladı.

En uzun yenilmezlik serisi

Siyah-beyazlı takım, bu sezon en uzun yenilmezlik serisini de Önder Karaveli yönetiminde yakaladı.

Kasımpaşa maçının ardından istifa eden eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk 6 karşılaşmasında rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, sonraki 9 müsabakada ise 2 galibiyet, bir beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez yenildi.

Deplasmanda son 5 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde deplasmanda da son 5 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini gösteren siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın dönemindeki ilk iki dış saha maçında birer galibiyet ve beraberlikten sonra üst üste 4 kez mağlup oldu.

Yalçın yönetiminde çıktığı son lig maçında Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, Karaveli ile ilk iki dış saha mücadelesinde birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli yönetiminde son 5 dış saha maçında ise rakiplerine mağlup olmadı ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan çıkardı.

Evinde de performansını artırdı

Beşiktaş, Karaveli yönetiminde iç saha performansını da düzeltmeye başladı.

Sergen Yalçın döneminde evinde üst üste Trabzonspor'a 2-1 ve GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Sahasındaki son 5 maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş; Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1, Gaziantep FK ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla yendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Fenerbahçeli Arda Güler'in ilk antrenörü Erol Tokgözler'den genç futbolcuya övgü

Fenerbahçeli Arda Güler'in ilk antrenörü Erol Tokgözler'den genç futbolcuya övgü

Batshuayi, Önder Karaveli yönetiminde performansını artırdı

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde yenilgiyi unuttu

TFF, lig maçlarının yayın haklarıyla ilgili kararını yarın açıklayacak

TFF, lig maçlarının yayın haklarıyla ilgili kararını yarın açıklayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa deplasmanında
Beşiktaş Sivas deplasmanında 3 puanın sahibi

Beşiktaş Sivas deplasmanında 3 puanın sahibi