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Spor, Futbol

Batshuayi, Önder Karaveli yönetiminde performansını artırdı

Beşiktaş'ın santrforu Batshuayi, Sergen Yalçın dönemindeki 11 maçta 4 gol atarken, Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğünde aynı dönemde 7 kez gol sevinci yaşadı.

Ercan Doğan   | 27.02.2022
Batshuayi, Önder Karaveli yönetiminde performansını artırdı

İstanbul

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Michy Batshuayi, teknik direktör Önder Karaveli döneminde performansını yükseltti.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Batshuayi, Önder Karaveli'nin göreve gelmesinin ardından gol sayısını artırdı.

Batshuayi, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın döneminde çıktığı 11 maçta 4 kez gol sevinci yaşayabildi. Söz konusu dönemde görev aldığı Medipol Başakşehir maçında penaltıdan fileleri havalandıran Batshuayi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 2 ve Fraport TAV Antalyaspor maçında 1 gol buldu.

Belçikalı futbolcu, Önder Karaveli döneminde çıktığı 11 maçta ise 7 kez gol sevinci yaşadı.

Karaveli'nin teknik direktörlüğünde Çaykur Rizespor (2-2) ve VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) maçlarında penaltıdan gol bulan Batshuayi, Demir Grup Sivasspor karşısındaki 2 golünden birini bu şekilde attı.

Yukatel Kayserispor (4-2) maçında fileleri 2 kez havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Gaziantep FK (1-0) karşılaşmasında da golü atan isim oldu.

Gol krallığında iddialı

Sezon başından beri ortaya koyduğu performansla eleştirilen ve taraftarların tepkisini çeken Batshuayi, zaman zaman suskun kalsa da gol krallığında iddialı konumda bulunuyor.

Siyah-beyazlı formayla ligde 11 gol atan Batshuayi, gol krallığı yarışında iddiasını sürdürmek için Karaveli yönetiminde yakaladığı performansı kalan maçlara taşımaya çalışacak.

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