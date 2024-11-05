Dolar
34.35
Euro
37.44
Altın
2,735.68
ETH/USDT
2,444.60
BTC/USDT
68,930.00
BIST 100
8,622.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Malmö'yü konuk edecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Beşiktaş, Malmö'yü konuk edecek

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

Immobile sakat

Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise yarınki karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.

Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

Malmö ile 7. randevu

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Küresel kötülükler karşısında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız
"Narkoçelik-46" operasyonlarında 42 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kırgızistan ile) Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası yarın tek maçla başlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası yarın tek maçla başlayacak

Beşiktaş, Malmö'yü konuk edecek

Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu firmanın futbol koleksiyonu tanıtımına katıldı

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız ülkede oynanacak

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız ülkede oynanacak
Trabzonspor Kulübünde olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu

Trabzonspor Kulübünde olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu
Beşiktaş-Malmö maçını Alman hakem Sven Jablonski yönetecek

Beşiktaş-Malmö maçını Alman hakem Sven Jablonski yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet